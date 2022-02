Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kraftfahrzeugrennen und Straßenverkehrsgefährdung

Bad Segeberg (ots)

Am Montagvormittag, den 07.02.2022, ist es in der Norderstedter Oststraße zu einem Kraftfahrzeugrennen in Verbindung mit einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen, nach der ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte.

Eine Streife des Polizeireviers Norderstedt beabsichtigte um 10:19 Uhr einen Mercedes-AMG in der Oststraße zu kontrollieren.

Als sich das Einsatzfahrzeug dem Mercedes näherte, beschleunigte der Pkw stark und floh in Richtung der Kreuzung Oststraße / Harckesheyde, so dass ihn die Beamten aus den Augen verloren.

Kurz darauf meldete ein Verkehrsteilnehmer, das der flüchtige orange-rote Mercedes im Kreuzungsbereich Oststraße / Schleswig-Holstein-Straße rücksichtslos überholen würde, eine rote Ampel überfahren hätte und andere Verkehrsteilnehmer gefährden würde.

Die Limousine setzte ihren Weg über die Schleswig-Holstein-Straße und die Norderstedter Straße fort und konnte letztlich in der Rhener Kehre in Henstedt-Ulzburg angetroffen und kontrolliert werden.

Der Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein vorlegen. Aufgrund dessen sei er nach eigenen Angaben auch geflüchtet.

Die Beamten nahmen den Mann mit zum Revier und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe, da der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel bestand.

Da der Fahrer bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilt worden war, ordnete die Staatsanwaltschaft Kiel die Beschlagnahme des Mercedes', der Zulassungsbescheinigung und der Fahrzeugschlüssel an.

Ein Abschleppunternehmen transportierte den Pkw daraufhin ab.

Dem Mann aus dem Kreis Segeberg droht ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Ermittler des Polizeireviers Norderstedt suchen nach weiteren Zeugen und möglichen durch die Fahrweise Gefährdeten und bitten um Kontaktaufnahme unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell