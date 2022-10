Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

Spaichingen (ots)

Ein leicht verletzter 12-jähriger Radfahrer und ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, in der Bismarckstraße in Richtung Hofen an der Kreuzung zur Scheibenstraße ereignet hat. Ein 41-jähriger BMW Fahrer kollidierte mit dem Radfahrer beim Herantasten in die unübersichtliche Kreuzung. Durch den Zusammenstoß wird der Radfahrer seitlich gegen das Auto gedrückt und landete auf der Windschutzscheibe. Er erlitt leichte Verletzungen am Beim. Nach Schätzungen der Polizei entstand am BMW ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Auch am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

