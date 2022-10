Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht/ Lkr. Tuttlingen) Autofahrerin verletzt sich leicht bei einem Unfall

Seitingen-Oberflacht (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12 Uhr auf der Gunninger Straße. Eine 24-Jährige kam mit ihrem Ford C-Max in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab und beschädigte ein am Gehweg montiertes Verkehrszeichen. Dabei verletzte die Person sich leicht am Kopf. Der Sachschaden am Ford beläuft sich auf rund 5.000 Euro und am Verkehrsschild auf ungefähr 500 Euro.

