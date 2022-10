Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen) Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen

Schramberg-Sulgen (ots)

Am Montag, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 14.40 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem Auto der Marke Smart eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der Wagen stand im genannten Zeitraum auf einem Firmenparkplatz an der Dr.-Kurt-Steim-Straße Ecke Heiligenbronner Straße. Die Polizei Schramberg ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

