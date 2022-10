Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Parkrempler und folgende Unfallflucht im Bereich Bauhaus-Parkplatz

Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Parkrempler und einer folgenden Unfallflucht ist es am Montag, im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr, auf dem Bauhaus-Parkplatz an der Raiffeisenstraße gekommen. Beim Ein- oder Ausparken fuhr ein Unbekannter gegen die rechte Seite eines dort abgestellten Skoda Octavias und richtete dabei über 2.000 Euro Sachschaden an. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Möglicherweise benutzte der Flüchtige ein grün lackiertes Fahrzeug. Entsprechende Lackantragungen waren an dem beschädigten Skoda vorhanden. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

