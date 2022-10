POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit Blechschaden

Spaichingen (ots) - An einem Auto der Marke BMW, das im Bereich der Lembergstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, hat ein unbekannter Autofahrer vermutlich im Zeitraum von Montag, 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr oder der Nacht zuvor, mehrere Kratzer an der hinteren Stoßstange des Autos verursacht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 1000 Euro ...

