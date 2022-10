Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Autobahnanschlussstelle VS, Lkr. Rottweil) Von Kind abgelenkt - Unfall mit Fahrzeugüberschlag fordert 10.000 Euro Schaden

Von einem im Auto befindlichen dreijährigen Jungen abgelenkt, ist ein 21-jähriger BMW-Fahrer am späten Montagnachmittag im Bereich der Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen von der Straße abgekommen und hat sich mit dem Auto überschlagen. Gegen 16 Uhr wollte der junge Mann mit einem BMW X3 von der Bundesstraße 27 an der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen nahe Deißlingen auf die A 81 in Richtung Stuttgart auffahren. In einer Rechtskurve im Bereich der Autobahnauffahrt wurde der 21-Jährige von dem auf einem Kindersitz im Fond des Wagens befindlichen Dreijährigen abgelenkt. In der Folge kam der BMW nach links von der Fahrbahn ab. Bei einer heftigen Gegenlenkung geriet das Auto außer Kontrolle und überschlug sich. Glücklicherweise blieben der Fahrer und der Dreijährige bei dem Unfall unverletzt. Eintreffende Rettungskräfte brachten den Jungen vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um den Abtransport des mit rund 10.000 Euro beschädigten BMWs.

