Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ruhestörungen am Pfingstwochenende im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach (ots)

Im Zeitraum vom 03.06.2022, 22 Uhr bis 06.06.2022, 02:30 Uhr wurden im Zuständigkeitsbereich der PI Bad Kreuznach insgesamt 21 Ruhestörungen gemeldet, davon acht in der Stadt Bad Kreuznach. Allein dreizehn Mal mussten die Beamten am 05.06.2022 zu ruhestörendem Lärm ausrücken. In allen Fällen konnte die Ruhe wiederhergestellt werden.

