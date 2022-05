Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diebstahl zweier elektronischer Kinderunterhaltungsgeräte und Aufbruch eines weiteren Geräts durch Unbekannte in Bad Kreuznach

Bild-Infos

Download

Bad Kreuznach - Kurhausstraße (ots)

Im Zeitraum vom 28.05.2022, 19 Uhr - 29.05.2022, 09:30 Uhr wurden von bisher unbekannten Tätern zwei an einem Café in der Kurhausstraße in Bad Kreuznach mittels Stahlseilen festgekettete elektronische Kinderunterhaltungsgeräte entwendet. Es handelt sich dabei, wie auf dem Vergleichsfoto ersichtlich, um zwei Spielautos in den Farben gelb-rot und blau. An einem dritten Gerät würde das Münzfach aufgebrochen und zwischen 50 und 70 EUR Bargeld entwendet. Alle Spielgeräte waren zuvor mittels Stahlseilen gesichert gewesen, welche durch die unbekannten Täter durchtrennt wurden. Aufgrund des hohen Gewichts der elektronischen Geräte dürften mehrere Täter zum Abtransport am Tatort gewirkt haben. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 2500 Euro.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann oder in der Nacht vom 28.05. auf den 29.05. verdächtige Wahrnehmungen in der Kurhausstraße in Bad Kreuznach gemacht hat, wird gebeten sich mit hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 0671-8811100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell