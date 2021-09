Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 15.09.2021: -Zeugenaufruf-

Peine (ots)

Fahrradfahrer verstirbt nach Unfall

Am 14.09.2021 gegen 17:20 befuhr ein 66-jähriger Woltorfer den Lehmkuhlenweg mit seinem E-Bike in Richtung Woltorf. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Radfahrer kurz nach der Kreuzung "Ostrandstraße". Ein Verkehrsteilnehmer, der kurz darauf an der Unfallstelle vorbeikam, leistete dem Radfahrer sofort Erste Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. Das Unfallopfer wurde anschließend in die Notaufnahme des Klinikums Peine eingeliefert, wo es im Laufe des Abends verstarb.

Nach Auskunft des Ersthelfers vor Ort habe er selbst den Unfall nicht gesehen, sondern sei auf den am Boden liegenden Radfahrer zugekommen. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich bereits zwei Bauarbeiter um den Verletzten gekümmert. Diese hätten nach Eintreffen des Rettungsdienstes die Unfallstelle aber wieder verlassen. Bislang gibt es keine Zeugen zum eigentlichen Unfall, bzw. Sturz des Radfahrers. Die Polizei bittet mögliche Zeugen und insbesondere die beiden Bauarbeiter darum sich unter 05171-9990 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell