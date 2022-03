Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Scooter in Brand gesetzt

Gera (ots)

Gera: Ein bislang noch unbekannter Täter beschädigte am vergangenen Freitag (11.03.2022), gegen 18.40 Uhr, einen zur Miete stehenden E-Scooter auf einem Fahrradweg in der Pohlitzer Straße in Gera. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete der Täter zunächst Holz und legte den E-Scooter anschließend in die Flammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro am E-Scooter. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter: 0365-8234-1465 zu melden. (JMV)

