Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Entzündetes Laub führt zu Polizeieinsatz

Gera (ots)

Gera: Gegen 16:45 Uhr rückten am gestrigen Sonntag (13.03.2022) Feuerwehr und Polizei in die Vollersdorfer Straße in Gera aus. Von dort wurde eine zunächst unklare Rauchentwicklung gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten wurde ein Brand auf ca. 50m² Waldboden festgestellt. Dieser konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum derzeit noch unbekannten Täter geben können. Entsprechende Angaben werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell