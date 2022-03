LPI-G: Täter zur Fahrraddiebstahl ermittelt

Greiz (ots) - Weida: Zwischen dem 31.10. 2021 und dem 12.03.2022 drangen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube innerhalb einer Gartenanlage in der Gräfenbrücker Straße ein. Hier entwendeten sie elektrisches Spielzeug. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

mehr