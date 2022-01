Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wiefelsteder Straße. Unbekannte gelangten auf das Grundstück und hebelten ein Fenster auf. Anschließend drangen sie in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendete eine Geldkassette.

Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell