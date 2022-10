Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Wohnhaus im Hägerweg ein

Stockach (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Mittwoch, 12.10.2022, bis Dienstag, 18.10.2022, in ein Wohnhaus im Hägerweg eingebrochen. Die Täter schlugen ein Kellerfenster ein und gelangten so in den Keller des Gebäudes. Dort durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume. Anschließend versuchten sie die Wohnungstür zur Erdgeschoss-Wohnung aufzubrechen, was jedoch misslang. In der Folge verließen die unbekannten Täter das Haus über ein Fenster. Ob die Einbrecher Diebesgut erbeuteten, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Hägerwegs aufgefallen ist, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

