Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum vom 05.10.2022 (23:30 Uhr) bis 06.10.2022 (01:30 Uhr) wurde in der Speyerer Straße, Höhe des Südbahnhofes, eine Kontrollstelle eingerichtet. Einem 48-jährigen PKW-Fahrer wurde aufgrund eines durchgeführten Alkoholtests von 0,47 Promille die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Ein 42-jähriger PKW-Fahrer stellte mehrfach die Rechtmäßigkeit der Polizeikontrolle in Frage und verhielt sich verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Der Mann verweigerte auch das Vorzeigen des Warndreiecks, des Verbandskastens und der Warnweste. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer ein Mängelbericht zwecks des Vorzeigens der Gegenstände ausgehändigt und aufgrund des Verhaltens die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell