POL-PDLU: Alleinunfall

Am gestrigen Morgen, gegen 08:15 Uhr, fuhr eine 78-jährige PKW-Fahrerin die L524 von Ludwigshafen-Ruchheim kommend in Fahrtrichtung Mutterstadt. Hierbei kam die Fahrerin auf den Grünstreifen, sodass der PKW ins Schleudern geriet, im Seitengraben auf die Fahrerseite kippte und liegen blieb. Durch das vorbildliche Verhalten von Ersthelfern wurde der leicht verletzten Dame aus dem Fahrzeug geholfen. Die 78-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde abgeschleppt.

