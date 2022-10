Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Rollstuhl

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 04.10.2022, zwischen 15:30 Uhr und 16:10 Uhr, stellte ein 61-Jähriger seinen Rollstuhl vor einer Garage Im Lustjagen ab, um mit dem PKW wegzufahren. Bei der Rückkehr stellte der Mann den Diebstahl des Rollstuhls fest. Auffällig an dem Rollstuhl ist, dass ein Aufkleber mit der Beschriftung "Molly" angebracht ist. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

