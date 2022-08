Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Verletzter Motorradfahrer kommt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Als Letzter einer Vierergruppe befuhr am Sonntag, 21.08.2022 gegen 11.00 Uhr ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad die L 146 von Todtmoos kommend in Fahrtrichtung Bernau. In einer abschüssigen Linkskurve, auf Höhe des Parkplatzes Rotes Kreuz, kam der Kradfahrer, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die Schutzplanke und kam zu Fall. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Sein Krad wurde abgeschleppt. An diesem entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell