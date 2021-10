Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Baumarkt - #polsiwi

Kreuztal (OT Buschhütten) (ots)

In der Nacht von Montag (04.10.2021) auf Dienstag sind unbekannte Täter in einen Baumarkt in Kreuztal-Buschhütten eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich durch einen Zaun Zutritt zum äußeren Verkaufsgelände des Marktes an der Siegener Straße. Aus einer dortigen Gartenhütte klauten sie einen Computer samt Bildschirm. Anschließend verließen sie das Gelände.

In den vergangenen Wochen ist es an der Tatörtlichkeit mehrfach zu ähnlichen Vorfällen gekommen.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat auch im aktuellen Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der 02732/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell