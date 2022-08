Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Die Schaubingerstraße befuhr am Samstag, 20.08.2022 gegen 10.20 Uhr ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Opel in Richtung Schaffhauserstraße (B34). Zeitgleich befährt ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad den Fuß- und Radweg auf der Schaffhauserstraße von Bad Säckingen kommend in Richtung Obersäckingen, jedoch auf der falschen Fahrbahnseite. Im Einmündungsbereich übersah der 29-Jährige, vermutlich aufgrund des Starkregens, den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 700 Euro, am Fahrrad 200 Euro.

