POL-FR: Hohentengen: Vorfahrt missachtet - 30000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit ihrem Polo befuhr am Sonntag, 21.08.2022 gegen 16.30 eine 25 Jahre alte Frau die Lienheimer Straße und beabsichtigte nach links in die Rheintalstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende Opel-Fahrerin, welche in Richtung Lienheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Keiner der Fahrzeuginsassen verletzten sich bei dem Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie wurden abgeschleppt.

md/tb

