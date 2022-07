Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbrüche in mehrere Gärtnereien

Tatverdächtige von Überwachungskamera gefilmt

Auwel-Holt (ots)

Unbekannte Täter waren in der Zeit zwischen Freitag, 23:00 Uhr, und Samstag (16. Juli 2022), 07:30 Uhr, auf Beutezug auf dem Schreursweg.

Auf dem Betriebsgelände eines Gärtnereibetriebes gingen sie einen Bürocontainer an, sie entwendeten hier Bargeld aus einer Geldkassette. In das Gewächshaus eines weiteren Gärtnereibetriebs drangen die Täter ein und brachen dann ein Fenster im Inneren des Gewächshauses aus einer Wand, um in den Bürobereich zu gelangen. Sie öffneten mehrere Schränke, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. In dem dritten Gartenbaubetrieb, in den sich die Unbekannten Zutritt verschafften, wurden drei Tatverdächtige von einer Überwachungskamera gefilmt. Demnach handelt es sich um augenscheinlich drei Männer. Einer trug ein blaues Oberteil mit weißer Aufschrift auf der Brust, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, Handschuhe und eine Sturmhaube. Der zweite Täter war komplett in schwarz gekleidet und trug ebenfalls Sturmhaube und Handschuhe. Der dritte im Bunde war hell gekleidet und trug Handschuhe aber keine Sturmhaube. Ob hier Beute gemacht wurde, war noch unklar. Bei einem vierten Betrieb auf derselben Straße blieb es bei einem erfolglosen Einbruchsversuch.

Zeugenhinweise zu den Sachverhalten oder den beschriebenen Personen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell