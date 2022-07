Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Diebstahl eines Bootstrailers mit Motorboot

Zeugen gesucht

Straelen (ots)

In der Zeit von Samstag (9. Juli 2022) um 17:30 bis Samstag (16. Juli 2022) um 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Bootstrailer mit einem Motorboot, der am Boekholter Weg auf einem Grundstück abgestellt war. Bei dem Boot handelt es sich um ein blau-weißes Motorboot Carlo 5000. Die Unbekannten hatten das Kastenschloss des Anhängers aufgebrochen, um den Trailer zu stehlen. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

