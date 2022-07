Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Brandstiftung

Zeugenaufruf

Geldern-Walbeck (ots)

In der Zeit von Sonntag (3. Juli 2022) bis Donnerstag (14. Juli 2022) kam es in Geldern-Walbeck vermehrt zu Bränden im Bereich von Wäldern und Feldern. Aufgrund der Erkenntnislage vermutet die Kriminalpolizei, die zurzeit in zwölf Fällen ermittelt, dass die Brände gelegt worden sind. Aus diesem Grund verstärkt die Polizei die Streifentätigkeit im Bereich Walbeck.

Nach der Entdeckung eines Feuers in dem Waldgebiet am Bergsteg am Donnerstag (14. Juli 2022), hatten Zeugen eine verdächtige Person gesehen und wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, männlich, 180 cm groß, mitteleuropäisches Aussehen, helles, kurzes Haar und muskulös. Er war bekleidet mit einer schwarzen Cargohose (Arbeitshose) mit farblich abgesetzten Reißverschlüssen an den Hosentaschen in neongelb. Der Verdächtige sprach akzentfreies Deutsch und war mit einem Mountainbike unterwegs.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

Wenn Sie aktuell verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit Bränden machen, informieren Sie bitte die Feuerwehr oder die Polizei über den Notruf 112 oder 110.

