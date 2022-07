Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Uedem (ots)

Bereits am 25.03.2022 gegen 13:05 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in einem Drogeriemarkt an der Molkereistraße diverse Kosmetikartikel. Hierbei wurde er von den Überwachungskameras des Geschäfts aufgezeichnet.

Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/83197

Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Tatverdächtigen geben? Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080 oder an jede andere Polizeidienststelle. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell