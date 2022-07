POL-KLE: Kevelaer-Winnekendonk - Einbruch in Garage

Rheurdt-Schaephuysen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (12. Juli 2022), 16:00 Uhr bis Mittwochmorgen (13. Juli 2022), kam es zu einem Diebstahl in Rheurdt. Der oder die Täter verschafften sich über die Hecktüre eines Fahrzeugs, welches an der Adresse Saelhuysen abgestellt war, Zugang und entwendeten zwei Werkzeugtaschen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die ...

