Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Aktuelle Betrugsmasche

Die Polizei warnt vor Wechselgeldbetrügern

Goch - Kreis Kleve (ots)

Am Mittwoch (13. Juli 2022) und am Donnerstag (14. Juli 2022) kam es in Goch zu zwei Betrugsfällen mit der Masche "Wechselgeld". Die Opfer, zwei Seniorinnen im Alter von 80 und 81 Jahren holten Bargeld bei einem Bankinstitut an der Bahnhofstraße ab. Dabei wurden sie bereits unbemerkt beobachtet. Als sich die Seniorinnen in ihren Wagen setzten, klopfte der bislang unbekannte Täter an die Scheibe und bat darum, ein Zwei-Euro-Stück gewechselt zu bekommen. Angeblich versehentlich fiel dem Täter das Geldstück aus der Hand, damit er vortäuschen konnte, im Wagen danach suchen zu müssen. Dabei beugte er sich durch das geöffnete Fenster der Fahrertür. Durch diese Ablenkung gelang es dem Unbekannten, das zuvor abgehobene Bargeld aus der Handtasche oder dem Portemonnaie zu nehmen. Die beiden Seniorinnen erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Der Mann wird als 35 bis 40 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, mit südeuropäischem Aussehen und kurzen, leicht melierten, schwarzen Haaren beschrieben. Er trug ein weißes Hemd und sprach gebrochenes Deutsch mit südeuropäischem Akzent.

Zeugenhinweise erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell