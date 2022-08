Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Unfall mit 10000 Euro Sachschaden - Verursacher verschwindet von Unfallstelle

Freiburg (ots)

Ein verunfalltes Fahrzeug wurde der Polizei am Montag, 22.08.2022 gegen 03.50 Uhr in der Schaffhauser Straße gemeldet. Hier war zuvor ein BMW die Schaffhauser Straße von der Ortsmitte herkommend in Fahrtrichtung Ühlingen-Birkendorf gefahren. In einer scharfen Linkskurve kam dieser dann, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er den hohen Bordstein, kam anschließend auf dem anliegenden Feld ins Rutschen und schlussendliche an einem Erdwall vor einem Wohnhaus zum Stehen. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle fussläufig, bevor die Polizei eintraf. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 10000 Euro. Der Bordstein und das Flurstück wurden ebenfalls beschädigt. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Fahrzeugführer wird über das Nummernschild ermittelt.

