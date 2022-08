POL-FR: Winden/Elztal: Betrunkener Autofahrer begeht Unfallflucht und wird ermittelt

Freiburg (ots) - Am Mittag des 19.08.2022 gegen 12.20 Uhr kam es an der Kreuzung Lehener Straße/Fehrenbachallee zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem 55-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer hatte die Lehener Straße in östlicher, die Straßenbahn die Fehrenbachallee in nördlicher Richtung ...

mehr