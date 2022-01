Polizei Hagen

POL-HA: 48-jähriger Hagener bei Verkehrsunfall in Hohenlimburg schwer verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 48-jähriger Mann wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (11.0.2021) schwer verletzt. Der Hagener war gegen 19.50 Uhr mit seinem BMW auf der Verbandsstraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Einmündung Florianstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmasten. Hierbei verletzte sich der 48-Jährige schwer und musste mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik nach Bochum gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem ergab eine Überprüfung, dass der Hagener nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Diese wurde ihm vor einiger Zeit entzogen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von rund 22.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sch)

