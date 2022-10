POL-PDLU: Vermutlich entwendetes Fahrrad sucht seinen Eigentümer

Dudenhofen (ots) - Durch einen unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmer wurden in Dudenhofen in der Neustadter Straße 3 Eisenpoller beschädigt, welche er mit der rechten Fahrzeugseite touchierte. Vorausgegangen sein dürfte ein leichtes Überfahren einer Verkehrsinsel, welches wiederum zu einem ruckartigen Gegenlenken geführt haben dürfte. Die Tatzeit wird zwischen 22.00 und 00.00 Uhr in der vergangenen Nacht vermutet. An ...

