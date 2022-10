Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verursacher und/oder Zeugen gesucht, Teil 2

Dudenhofen (ots)

Durch einen unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmer wurden in Dudenhofen in der Neustadter Straße 3 Eisenpoller beschädigt, welche er mit der rechten Fahrzeugseite touchierte. Vorausgegangen sein dürfte ein leichtes Überfahren einer Verkehrsinsel, welches wiederum zu einem ruckartigen Gegenlenken geführt haben dürfte. Die Tatzeit wird zwischen 22.00 und 00.00 Uhr in der vergangenen Nacht vermutet. An der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen weißen Fiat 500 handeln könnte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verbleib eines beschädigten weißen Fiat 500 geben können, bei dem Teile des vorderen Stoßfängers, der rechten Radinnenverkleidung und der rechten vorderen Beleuchtung fehlen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden. Gerne darf auch der Täter sein schlechtes Gewissen durch Selbstgestellung erleichtern. Hierfür kann er sich an jede Polizeidienststelle wenden.

