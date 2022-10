Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Getunter PKW kontrolliert

Limburgerhof (ots)

Am 03.10.2022, gegen 13:10 Uhr, wurde ein 63-jähriger PKW-Fahrer in der Knospstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurden am PKW nicht eingetragene Änderungen an der Beleuchtung und der Reifen-/Felgenkombination festgestellt. Die Betriebserlaubnis erlosch und der Fahrer muss seinen PKW zwecks Abnahme bei einer Prüfstelle vorführen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

