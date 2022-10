Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Angeblich entwendetes Auto führt zu verhinderter Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am 04.10.2022 gegen 01:30 Uhr teilte ein 49-jähriger Mann der Polizei telefonisch mit, dass sein Pkw verschwunden sei. Er habe sein Auto am Abend auf dem Parkplatz hinter der Sankt-Josephs-Kirche geparkt und nun sei es nicht mehr da. Der Mann wurde von den Beamten nach alternativen Parkplätzen befragt, bestand aber zunächst darauf, sein Auto wie angegeben geparkt zu haben und wurde bei der Frage zunehmend ungemütlicher. Die Beamten blieben hartnäckig und plötzlich fiel dem Mann ein, dass er möglicherweise sein Fahrzeug doch in der Nähe des Festplatzes geparkt haben könnte. Das Auto konnte dort vorgefunden werden. Fahren durfte der Mann dennoch nicht, da die Beamten ihn für nicht fahrtüchtig hielten. Ein freiwillig angebotener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Das Auto blieb stehen und die Schlüssel wurden sichergestellt. Froh sein Auto wieder zu haben, entschuldigte sich der Mann schlussendlich für sein zuvor gezeigtes Verhalten.

