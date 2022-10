Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung bei "We love Schifferstadt" in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am 03.10.2022 gegen 01:00 Uhr kam es zum Ende der Veranstaltung "We love Schifferstadt" in der Waldfesthalle zu einer Körperverletzung: Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 23-jähriger Besucher der Veranstaltung die Halle durch eine Tür verlassen, die nicht als Ausgang fungierte. Nachdem er von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aufgefordert worden war, einen regulären Ausgang zu nutzen, stieß der junge Mann diesen zu Boden. Im weiteren Verlauf wurde der Aggressor von mehreren Sicherheitskräften bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixiert. Hierbei beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige seine Kontrahenten aufs Übelste.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell