Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Neuhofen - Täter beleidigt Polizeibeamte

Neuhofen (ots)

Am Sonntagabend, 02.10.2022, gegen 21:45 Uhr, wurde der Polizei Schifferstadt eine Person gemeldet, die laut schreiend versucht habe in ein Geschäft in der Jahnstraße einzubrechen: Die Person schlage und trete gegen die Türen und Fenster des Geschäfts. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte ein 39-jähriger tatverdächtiger Mann in der Nähe des Tatorts von den Polizeibeamten festgenommen werden. Weil er deutlich alkoholisiert war wurde ihm im weiteren Verlauf zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen. Während des Einsatzes beleidigte der Mann die eingesetzten Beamte mehrfach. Gegen den 39-Jährigen wurden deshalb zwei Strafverfahren eingeleitet, zudem wurde eine Mitteilung an die Führerscheinstelle veranlasst, da aufgrund der aktuellen Vorkommnisse Zweifel an der Eignung zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen durch den Tatverdächtigen entstanden.

