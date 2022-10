Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Kfz-Kennzeichen in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Zum Diebstahl von Kfz-Kennzeichen kam es zwischen dem 30.09.2022 und dem 02.10.2022 in der Iggelheimer Straße. An einem Seat Altea wurden hierbei beide Kennzeichen entwendet, an einem 3er BMW lediglich das hintere Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum Verbleib der Kennzeichen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell