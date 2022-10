Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss II

Schifferstadt (ots)

01.10.2022, 21:20 Uhr

Ein 22jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die Herzog-Otto-Straße und kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Zunächst setzte er seine Fahrt fort, um dann im Drosselweg erneut die Kontrolle über sein Fahrzeug zu verlieren und in einen Gartenzaun zu fahren. Bei Eintreffen der durch eine Anwohnerin verständigten Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten jetzt entsprechende Strafverfahren. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 3000 Euro.

