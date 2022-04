Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal - Unfallverursacher flüchtet/ Am Montag musste ein Autofahrer einem entgegenkommenden Fahrzeug bei Untermarchtal ausweichen.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr fuhr der 47-Jährige auf der Landstraße von Untermarchtal in Richtung Lauterach. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein schwarzer Mercedes auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der Fahrer des VW wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß er in die Leitplanken. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr einfach weiter und kümmerte sich nicht um das Unfallgeschehen. Auch ein silberner Kleinwagen, der dem schwarzen Mercedes hinterher fuhr, hielt nicht an. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen nach dem Flüchtigen aufgenommen und sucht einen schwarzen Mercedes Kombi mit UL-? Kennzeichen. Der soll von einer Frau, ca. 30 - 40 Jahre alt, gelenkt worden sein. Der 47-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise und sucht auch den Fahrer des silbernen Kleinwagen. Der Sachschaden an dem noch fahrbereiten VW beträgt rund 7.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

