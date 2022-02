Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: 86-Jähriger fährt geschlossene Schranke ab - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Borchtitz (Rügen) (ots)

Am Freitag 18.02.2022 befuhr ein 86-Jähriger mit seinem PKW den Bahnübergang Borchtitz (Rügen) in Richtung Mukran und hatte dabei einen geschlossenen Schrankenbaum abgefahren.

Durch einen Zeugen wurde der Unfall an die örtliche Bundespolizei in Mukran gemeldet, da der Unfallverursacher mit seinem demolierten Fahrzeug seine Fahrt ohne Halt fortsetzte. Die anschließend durchfahrende Regionalbahn überfuhr die abgerissene Schranke. Am Triebwagen des Regionalbahn entstand aber kein Schaden.

Durch eine Streife der Bundespolizei wurde der Schrankenbaum sichergestellt und anschließend der flüchtige Verursacher zur Prüfung des Sachverhaltes aufgesucht. Der 86-Jährige konnte zuhause nicht mehr angetroffen werden. Nach Hinweisen, war dieser bereits zur Autowerkstatt gefahren, um den Schaden beseitigen zu lassen.

Vor Ort bei der Autowerkstatt sicherte die Bundespolizisten nun die Unfallspuren. Auf Nachfrage räumte der Mann hierbei ein, den Schrankenbaum beschädigt zu haben, weil er die geschlossene Schranke nicht bemerkt hätte.

Durch Techniker der Deutschen Bahn AG, konnte die defekte Schrankenanlage am Bahnübergang Borchtitz repariert und wieder in Betrieb gesetzt werden. Während der Beschädigung kam es zu keinerlei Zugausfällen auf der Bahnstrecke zwischen Sassnitz und Lietzow. Der 86-Jährige muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

