POL-HA: So sieht ein "Messenger-Betrug" aus - Originalbilder veröffentlicht

Hagen-Hengstey (ots) - Am Dienstag, 16.08.2022, hielten mehrere PKW an einer mobilen Lichtsignalanlage an der Ruhrbrücke am Hengsteysee. Als sich die Fahrzeuge in Bewegung setzten, fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Volvo auf den Opel einer 56-Jährigen auf. Diesen schob sie auf den davor befindlichen Daimler eines 38-Jährigen. Die 56-jährige Frau aus Herdecke ...

mehr