POL-PDLU: Exhibitionist

Speyer (ots) - Eine noch unbekannte Geschädigte war am gestrigen Samstag gegen 11:30 Uhr in einem Supermarkt in der Else-Krieg-Straße in Speyer einkaufen. Die Frau hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt und sich im Markt frei bewegt. Eine Frau und ein Mann bemerkten dies und versuchten die Handtasche zu öffnen. Da dies misslang entfernten sie sich unerkannt. Die Tat wurde per Videokamera gefilmt: Die Täterin war von schmaler Statur, trug eine grüne Mütze, ...

