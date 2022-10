Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Diebstahl

Speyer (ots)

Eine noch unbekannte Geschädigte war am gestrigen Samstag gegen 11:30 Uhr in einem Supermarkt in der Else-Krieg-Straße in Speyer einkaufen. Die Frau hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt und sich im Markt frei bewegt. Eine Frau und ein Mann bemerkten dies und versuchten die Handtasche zu öffnen. Da dies misslang entfernten sie sich unerkannt. Die Tat wurde per Videokamera gefilmt: Die Täterin war von schmaler Statur, trug eine grüne Mütze, eine braune Winterjacke und schwarze Turnschuhe. Der Täter trug einen schwarzen Mantel, einen schwarzen Fischerhut und hatte einen Dreitagebart. Die Personen wurden im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht festgestellt.

Wer die Täter oder die Geschädigte, die sich vor dem Eintreffen der Beamten entfernt hatte, kennt wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: So schützen Sie sich vor Taschendieben

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

