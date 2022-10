POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Speyer (ots) - Am 03.10.22 gegen 03:20 Uhr wurde eine 22-jährige Frau in der Heinkelstraße in Speyer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrerin konnte während der Kontrolle Atemalkohol festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen die Fahrerin aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

