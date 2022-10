Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gestohlenes Fahrrad sucht seinen Besitzer

Speyer (ots)

Am Donnerstag den 22.09.2022 gegen 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer einen 31-jährigen Mann im Bereich der Siedlungsschule. Dabei führte er ein orangefarbenes Fahrrad mit sich. Auf Nachfrage, gab an, dass er das mitgeführte Fahrrad am Eselsdamm in Höhe des TSV TOWERS gestohlen hatte, da es dort unabgeschlossen am Zaun stand. Wer erkennt auf dem Bild sein Fahrrad (Marke: Rockville Serious ) wieder? Der unbekannte Eigentümer oder die unbekannte Eigentümerin des abgebildeten Fahrrads wird gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Die Herausgabe erfolgt gegen Eigentumsnachweis.

