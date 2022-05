POL-MG: Trickbetrug per Messenger-Dienst

Mönchengladbach (ots) - Eine 46-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag, 3. Mai, ihren lebensbedrohlichen Verletzungen in einer Klinik erlegen. Laut Aussage des Lebensgefährten, soll die Frau am Sonntag, 1. Mai, an der Salierstraße, Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem gemeinsamen Bekannten geworden sein. Auslöser waren wohl persönliche ...

