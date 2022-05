POL-MG: Körperverletzung mit Todesfolge: 46-Jährige in Klinik gestorben

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstagabend, 3. Mai, gegen 20.40 Uhr hat sich an der Urftstraße am Schmölderpark ein räuberischer Diebstahl ereignet. Eine Gruppe von fünf Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren nahm einem 16-Jährigen eine Zigarettenpackung ab und durchsuchte seine Umhängetasche. Währenddessen hielt eine 19-jährige Tatverdächtige dem 16-Jährigen eine Spielzeugpistole an den Kopf. ...

