POL-OS: Diebstahl von mehreren hochwertigen Tauchmotorrührwerken für Biogasanlagen - Polizei sucht Zeugen

Bohmte (ots) - Am frühen Mittwochabend ereignete sich in der Haldemer Straße, K 401, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52-Jährige verletzt wurde. Gegen 17:15 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Kleinwagen die K 401 in Richtung Bohmte. Nachdem sie am Steuer plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache das Bewusstsein verlor, kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen ...

