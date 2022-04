Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: PKW alleinbeteiligt gegen Baum - 52-jährige Fahrerin verletzt

Bohmte (ots)

Am frühen Mittwochabend ereignete sich in der Haldemer Straße, K 401, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52-Jährige verletzt wurde. Gegen 17:15 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Kleinwagen die K 401 in Richtung Bohmte. Nachdem sie am Steuer plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache das Bewusstsein verlor, kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte, ein Rettungswagen brachte sie schließlich in ein Krankenhaus. Sie erlitt aufgrund des Zusammenstoßes "lediglich" Prellungen und Schürfwunden, wurde jedoch aufgrund des Gesamtgesundheitszustandes zur Überwachung stationär aufgenommen.

